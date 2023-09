Incidente lungo la Siracusa-Pozzallo: code di auto infinite

Avola - Incidente lungo la Siracusa-Pozzallo, intorno alle 19,00, e poco lo svincolo per Avola e in direzione Catania. Un’auto è rimasta danneggiata ma non è ancora chiara la dinamica di ciò che è avvenuto. Sul posto la Polizia Stradale anche per le lunghe code che si sono venute a formare in questa domenica di rientro dalle zone siracusane di mare.