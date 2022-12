Incidente mortale a Bruca, perde la vita Moreno Frasconi

Scicli - E' Moreno Frasconi, sciclitano, 46enne, la vittima dell'incideente autonomo in moto di oggi pomeriggio nella frazione rivierasca di Bruca. Intorno alle 15 Moreno era in sella alla propria moto, una Ducati, quando in via Madame Curie è andato a sbattere contro un palo, rovinando poi a terra. I primi soccorritori hanno chiamato il 118, che ha allertato oltre all'ambulanza l'elisoccorso. L'eliambulanza è atterrata in un terreno limitrofo al luogo della tragedia, ma per Frasconi non c'era nulla da fare.

News Correlate Incidente mortale a Bruca, muore 46enne in moto

Sul luogo del sinistro, per i rilievi, la polizia locale di Scicli. Frasconi lascia la moglie e due bambini.