Incidente mortale a Catania, muore un 17enne

Catania - Un giovane di 17 anni (e non 15 come riportato in un primo momento), Enrico Murabito, ha perso la vita stasera in un incidente autonomo avvenuto lungo viale Ulisse a Catania. Il giovane era in sella ad uno scooter Agility 125 quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un cordolo nei pressi della Citroen. Il ragazzo, di Tremestieri Etneo, è deceduto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo, anche con l'ausilio di un defibrillatore. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale di Catania.