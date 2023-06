Incidente mortale a Catania, perde la vita il 32enne Domenico Castronovo

Catania - E' Domenico Castronovo l’ultima vittima della strada in Sicilia: il 32enne, originario di Scordia (Catania) è rimasto vittima di un incidente mortale vicino al Ponte Primosole nel corso della scorsa notte.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima si trovava alla guida della sua Audi A3 lungo la Statale 194 quando, improvvisamente e per cause ancora da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro il guardrail. Sul luogo dell’incidente sono accorsi gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 32enne Domenico Castronovo. Presenti, per i rilievi di rito e la ricostruzione della vicenda, anche gli agenti della polizia municipale. Non è ancora chiaro se il 32enne sia morto sul colpo o poco dopo il violento impatto. La salma è già stata restituita ai familiari per permettere lo svolgimento dei funerali.