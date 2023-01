Lentini - La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale dopo l’incidente sulla 114, all’altezza di Lentini, in cui ha perso la vita Antonio Sorbello, 59 anni, originario di Catania e residente a Misterbianco.

L’uomo era alla guida di un furgoncino quando è finito contro un camion, il cui conducente non è riuscito ad evitare l’impatto. Per il 59enne non c’è stato nulla da fare.