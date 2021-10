Incidente mortale a Lipari, perde la vita una ragazza 26enne

Lipari, isole Eolie - Incidente mortale a Lipari. Una giovane di 26 anni è morta, questa mattina intorno alle 5,30, in un incidente stradale a Quattropani. Altri quattro ragazzi sono rimasti feriti e sono stati trasferiti al pronto soccorso con l'ambulanza del 118, con quella dell'ospedale di Lipari e con un'automobile di fortuna.

Dalle prime ricostruzioni, i giovani erano tutti a bordo di un Renault Clio, di colore nero, uscita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. L'autovettura è rimasta incastrata tra un albero e un rudere abbandonato.

L'allarme è stato lanciato dai passanti che hanno avvertito vigili del fuoco e 118. I vigili hanno faticato parecchio ad estrarre il corpo della giovane incastratro nel sedile posteriore. Mentre gli altri, tre ragazzi e una ragazza, sono stati estratti dall'abitacolo e sono stati trasferiti al pronto soccorso.

Il conducente è in gravi condizioni ed è stato trasferito in elicottero a Messina.