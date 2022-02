Palermo - Incidente mortale questa mattina in viale del Fante a Palermo. Una Fiat 600 è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca. Una ragazza di 19 anni è morta e tre sono rimaste gravemente ferite.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto le giovani dall’auto e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e cercare di rianimare la ragazza. Purtroppo per la giovane di 19 non c’è stato nulla da fare.