Incidente mortale a Ragusa, muore un ragazzo di 21 anni. FOTO

Ragusa - Incidente mortale in via Archimede a Ragusa. Un giovane di 21 anni ha perso la vita stamani alle 6, poco dopo l'alba. P.S. le sue iniziali. Il sinistro all'altezza del numero civico 314. Si è trattato di un incidente autonomo. P.S. era al volante di una vecchia Fiat Punto azzurrina quando è andato a sbattare contro una inferriata di protezione della sede stradale. Il giovane non aveva conseguito la patente di guida.

Ferito un altro giovane, un 22enne, D.M.A., che viaggiava sul sedile passeggero. Sul luogo della tragedia, per i rilievi, la Polizia stradale di Ragusa. La vittima e l'amico sono entrambi classe 1999. Una ragazzata, la loro, costata carissima.