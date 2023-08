Incidente mortale a Scordia, perde la vita un motociclista 37enne

Catania - Un incidente mortale si è verificato a Scordia, lungo la Strada provinciale 28.

Aperdere la vita un uomo di 37 anni.

La vittima era alla guida di una moto che si è scontrata con un furgoncino. L’impatto che ha coinvolto i due mezzi è stato violentissimo e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorsi del 118 e i carabinieri, ma la dinamica è ancora da ricostruire. Nella zona interessata si registrano rallentamenti del traffico, si attendono i soccorsi per la rimozione dei mezzi.