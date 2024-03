Incidente mortale a Siracusa, muore 45enne

Siracusa - Ieri notte, in via Elorina, nei pressi attività commerciale Lidl, si è verificato un sinistro stradale mortale. L’incidente è avvenuto verso l’1.40 di notte quando un uomo, un 45enne di origini marocchina, ha perso il controllo del mezzo, una vecchia Fiat Punto andando violentemente a sbattere contro un muretto.

All’arrivo del personale del 118 la vittima era già in condizioni molto gravi e a complicare il tutto vi era il fatto che fosse incastrato tra le lamiere della vettura. Nonostante ciò il personale sanitario e i Vigili del Fuoco hanno tentato per oltre 45 minuti le manovre salvavita, purtroppo invano. Sul posto anche la Polizia Municipale cui sono affidate le indagini per ricostruire quanto accaduto.

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma e del mezzo, che risulta essere di proprietà della stessa persone deceduta.