Incidente mortale a Taormina, muoiono due giovani

Taormina - Tragedia questa notte a Taormina. Intorno alle 3.30 una Fiat Panda con a bordo quattro persone si è ribaltata nei pressi del parcheggio Lumbi, all'uscita della Galleria "Monte Tauro". Un impatto terribile, che è costato la vita a due messinesi: Roberto Spadaro, 32 anni, morto non appena giunto in ospedale, e Antonio Russo, 35 anni, conducente e proprietario della vettura. In base a una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente che non ha coinvolto altri mezzi: l'auto all'uscita dal tunnel è andata a schiantarsi contro le barriere.

Roberto Spadaro è deceduto non appena arrivato in ospedale. Antonio Russo era stato trasportato in codice rosso all'ospedale "San Vincenzo" di Taormina da un'ambulanza del 118 ed era stato poi trasferito all'alba, in elisoccorso, all'ospedale "San Marco" di Catania. Ma anche per lui non c'è stato nulla da fare. Gli altri due occupanti dell'auto non avrebbero invece riportato particolari lesioni. I ragazzi avevano trascorso la serata in un locale taorminese e stavano facendo rientro a casa. Sul posto, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, e le ambulanze del 118.