Incidente mortale a Vittoria, muore in moto 27enne, Salvatore Occhipinti

Vittoria - Un giovane di 27 anni, Salvatore Occhipinti, è morto questa mattina, poco prima delle 10 in un incidente stradale alla periferia di Vittoria. Il giovane stava percorrendo in sella al suo scooter di grossa cilindrata la via Virgilio Lavore, la strada che delimita la parte sud dell’abitato e che conduce in direzione del mercato ortofrutticolo. Il giovane pare abbia perso il controllo del mezzo a due ruote finendo contro il guard rail. È finito sull’asfalto ed è morto sul colpo nonostante indossasse il casco. La moto, invece, ha proseguito la sua corsa per un lungo tratto. I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani. Sulla dinamica sono in corso degli accertamenti. il giovane potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato o per un dislivello nel manto stradale

Sul luogo della tragedia Polizia di Stato e Polizia municipale di Vittoria, e il 118 e l'ufficio di medicina legale.