Incidente mortale a Vittoria, perde la vita un ragazzo di 26 anni. FOTO. VIDEO

Vittoria - Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita oggi in un incidente stradale in contrada Alcerito dove si è verificato lo scontro il suo furgoncino, un Fiat Fiorino, e un mezzo pesante. Lo scontro frontale, in una contrada peraltro nota per l'elevato numero di incidenti mortali, non ha lasciato scampo all'automobilista. La vittima è un vittoriese. Il sinistro stamani alle 7 lungo la strada che collega le serre di contrada Macconi al mercato ortofrutticolo, la ex strada provinciale 16.

Il Fiorino si è incuneato sotto il camion, restandone schiacciato.

Notizia in aggiornamento.