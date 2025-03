Incidente mortale ad Agira, la vittima è Paola Marchese, 35 anni

Agira, Enna - Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina sull'autostrada A19 Palermo-Catania, coinvolgendo due automobili tra gli svincoli di Agira e Catenanuova. Paola Marchese, una donna di 35 anni di Agira, è la vittima deceduta nell'incidente.

L'incidente è avvenuto alle 11:30 e ha visto il coinvolgimento di due autovetture. La dinamica esatta è ancora sotto indagine, ma il violento impatto ha causato la morte di Paola Marchese, che viaggiava in auto con il marito. Le operazioni di soccorso sono state immediate, con l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato una delle vittime ferite d'urgenza a Catania, data la gravità delle sue condizioni. Un'altra persona ferita è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Enna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Enna, la Polizia stradale e il personale del 118.

A seguito dell'incidente, Anas ha emesso un comunicato specificando che la carreggiata in direzione Catania è stata temporaneamente chiusa al km 142,200 per permettere le operazioni di soccorso e di pulizia della strada. Le squadre Anas sono al lavoro per ripristinare la regolare viabilità nel più breve tempo possibile.