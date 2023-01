Incidente mortale ad Augusta

Augusta, Siracusa - È di una persona morta e di una ferita il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la strada statale 114 dir della Costa Saracena, nel territorio di Augusta. Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgone sono entrati in collisione arrivando a un impatto violento.

A causa del sinistro, il tratto interessato – al chilometro 6 – è provvisoriamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e gli operatori dell’Anas per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.