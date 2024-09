Incidente mortale, andava al lavoro al ristorante Salvatore Calaciura

Butera - Vittoria e Butera sono sotto choc per la morte di Salvatore Calaciura, di 28 anni, vittima stamani di un terribile incidente avvenuto stamattina sulla Ss 626 Caltanissetta-Gela all’altezza di Butera. Passano le ore e si definiscono i particolari del doloroso episodio. Salvatore, nato a Vittoria da genitori buteresi, stava andando al lavoro quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Caltanissetta, ha impattato contro un camion guidato da un uomo di 41 anni.

Il padre lavora presso un noto ristorante di Butera e il giovane Salvatore seguiva le sue orme.