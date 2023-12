Incidente mortale, auto contro moto, muore Carmelo, 25 anni

Lentini, Siracusa - È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi a Lentini. Per cause ancora da accertare lungo la statale 385 'Di Palagonia', al km 4,900, si sono scontrate un'auto e una moto. La strada è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del tratto in cui si è registrato l'incidente. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La vittima è il motociclista Carmelo Impellizzeri, 25 anni, di Militello Val Catania.