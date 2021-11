Incidente mortale: auto contro una vespa, muore 38enne

Milazzo, Messina - Incidente mortale in serata a Milazzo, nella zona di Fiumarella. Uno scontro violentissimo tra una vettura e una vespa di colore rosso. L’urto ha causato il decesso del 38enne Massimo Montecucco, sbalzato sull’asfalto: nonostante l’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sono in corso da parte della polizia gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.