Incidente mortale, chi erano i due ragazzi morti sulla Pontina

Roma - Uno era tifoso della Lazio. L’altro dell’Inter. E chissà forse stasera avrebbero visto la partita di Supercoppa insieme. Matteo Cursi, 27 anni, e Giovanni Anaclerio, 24 anni, sono le due giovani vittime dell’incidente sulla via Pontina, ad Aprilia, nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio.

Cursi, secondo gli accertamenti della stradale, si trovava al volante della Smart Forfour quando intorno alle 3 ha perso il controllo del mezzo mentre era in corsia di sorpasso all'altezza dello svincolo per Campoverde Sud. Forse a causa dell’asfalto bagnato, l’auto sarebbe finita contro il guard-rail, staccandone circa 12 metri, e poi si sarebbe ribaltata venendo centrata da una Fiat Panda che viaggiava sulla stessa direzione di Marcia. Cursi è morto schiacciato. Anaclerio, invece, sarebbe stato espulso dall’abitacolo dopo l’impatto. Mentre gli altri tre passeggeri, un giovane e due ragazze sotto i trenta anni di età, sono rimasti feriti. Cursi aveva lavorato per la sicurezza nei locali di Roma, tra cui il Room 26. Anaclerio, che saltuariamente lavorava nella sicurezza, era conosciuto negli ambienti del calcio locale per aver militato in diverse formazioni della zona. Entrambi vivevano a Pomezia e avevano trascorso la serata insieme in un locale. L’ultimo selfie qualche ora prima dello schianto.

"Amore mio non ti scorderò mai. Amore di mamma e di papà”, le parole del padre di Anaclerio Facebook, dove sono tanti gli amici che lo ricordano. “Quante risate insieme amico mio - scrive Stefano - e quante le volte che ci hai fatto sbroccare. Ma te se voleva bene”. Mentre un’amica lo ricorda con parole commoventi. “Stento a crederci che un ragazzo così bello e solare come te a soli 24 anni, adesso è un anima che vaga libera nel cielo. Rimarrai nei nostri cuori per il resto della vita”.