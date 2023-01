Incidente mortale, dopo 2 settimane muore anche Carla Interlandi

Acate - E’ morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dopo 14 giorni di agonia, Carla Interlandi, la 23enne rimasta vittima di un incidente sulla strada statale 117 bis. Nel tragico scontro tra un camion e un’auto la zia della ragazza, l’insegnante di Acate Maria Carmela Di Bennardo, era morta sul colpo.

La giovane invece fu trasportata in gravi condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta. Il giorno dell’incidente era stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale. In queste due settimane i medici del reparto di Rianimazione hanno fatto di tutto per tenerla in vita ma la gravità dei traumi riportati non le ha lasciato scampo.