Incidente mortale, due fratelli in auto contro un muro, muore Lorenzo Mallo, 19 anni

Augusta, Siracusa - Incidente mortale ieri sera, intorno alle 22,30, sulla provinciale per Brucoli. A perdere la vita un ragazzo di diciannove anni, Lorenzo Mallo che si trovava sul sedile del passeggero dell’automobile che, per cause al vaglio dei Carabinieri, dopo una curva sarebbe sbandata finendo fuori strada. L’auto si è ribaltata ed è finita addosso ad un muretto di un’abitazione privata. Nulla è stato possibile fare per il giovane che è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate dell’automobile e per estrarlo è stato necessario ricorrere all’intervento dei Vigili del fuoco.

Il fratello più grande, S. di 22 anni si trova, invece, ricoverato all’ospedale San Marco di Catania per le ferite riportate alla testa ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il tratto di strada è stato interrotto al traffico fino alle 3 del mattino. Domani alle 10.30, in chiesa Madre ad Augusta, i funerali di Lorenzo.