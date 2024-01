Incidente mortale in moto, muore Salvo Emmanuele

Solarino, Siracusa - Uno scontro fra due moto si è rivelato fatale per un motociclista di Solarino che questa mattina ha perso la vita. Si tratta di Salvatore Emmanuele, operaio agricolo di 35 anni. L'uomo era diretto a Palazzolo con la sua fidanzata per una tranquilla passeggiata domenicale. Ma il destino gli ha giocato un brutto scherzo. Dalla corsia di marcia opposta viaggiava un'altra moto in direzione Solarino. I due veicoli si sono scontrati, difficile al momento stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Per Emmanuele non c'era più nulla da fare, mentre la fidanzata che si trovava nel sellino posteriore, D.V., è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

News Correlate Scontro tra due moto, un morto e un ferito

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, la donna non sarebbe in pericolo di vita. Sull'ennesima tragedia della strada indagano i carabinieri.