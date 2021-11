19enne prova la moto nuova, sbatte contro un palo e muore

Caltagirone - Un giro di notte per provare la moto nuova che finisce tragicamente contro un palo. Tragedia nella notte in via del Mazzone a Caltagirone dove intorno alle 3.30 è morto un ragazzo di 19 anni, compiti a ottobre, Eduard Tarnauceanu, nato in Romania ma che da tempo vive a Caltagirone con la famiglia. L'incidente autonomo è avvenuto in via del Mazzone alla periferia di Caltagirone.

Il giovane, che lavorava in una panineria, appena finito il turno aveva chiamato alcuni amici per provare la Yamaha comprata da pochi giorni. Si è schiantato contro un palo della luce ed è morto sul colpo. Inutili i soccorsi. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente la cui ricostruzione è al vaglio degli investigatori.

Il sinistro è avvenuto in via Rosario Pitrelli, una strada del quartiere periferico Semini-Mazzone denominata area artigianale.