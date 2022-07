Incidente mortale in moto, perde vita un 66enne. Era tornato per le ferie

Porto Empedocle, Agrigento - Incidente mortale nell’Agrigentino, a perdere la vita un motociclista di 66 anni. Si ipotizza che abbia perso il controllo del mezzo, ancora da valutare se possa essere coinvolta un’auto pirata nelle cause della caduta. Immediati sono scattati i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo dell’elisoccorso.

Il sinistro si è verificato sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nei pressi della stele in memoria del maresciallo Giuliano Guazzelli, che è rimasta chiusa al traffico in direzione dell’innesto con l’altra statale, la 113 in direzione Trapani. Il tragico volo è avvenuto al chilometro 184 in territorio di Porto Empedocle.

La vittima è Alfonso Macannuco, 66 anni, natio di Agrigento e residente in Belgio. Un emigrato che era rientrato per un periodo di ferie. I poliziotti della Stradale di Agrigento dopo aver identificato la vittima, si sono concentrati sui rilievi di rito per provare a ricostruire la dinamica della tragedia. E' stata, naturalmente, notiziata la Procura della Repubblica ed è stata aperta un'inchiesta. Spetterà proprio ai poliziotti della Stradale provare a ricostruire cosa abbia determinato l'incidente stradale che ha ucciso Alfonso Macannuco.

L'uomo era in sella ad una Yamaha Virago, con targa belga. All'improvviso - non è chiaro se qualcuno possa avergli tagliato la strada o se qualche mezzo ha "disturbato" il percorso -, il sessantaseienne ha perso il controllo della motocicletta ed è finito, pesantemente, sull'asfalto. Il casco di protezione è "volato" dalla parte opposta rispetto alla moto. L'agrigentino, emigrato in Belgio, ha riportato ferite mortali e a nulla, appunto, è servito l'intervento dei sanitari del 118, giunti anche con elisoccorso.