Incidente mortale in Sardegna, muore ragusano Marco Guastella

Pula, cagliari - Incidente mortale nel pomeriggio sulla Statale 195, all’altezza di Pula. Stando alle prime informazioni, la vittima dello scontro frontale contro un'auto – sulla cui dinamica non si conoscono ancora particolari – è un ragazzo di 25 anni che viaggiava in sella a una moto. Si chiamava Marco Guastella: di origini ragusano, lavorava come stagionale al Forte Village. Sul posto i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare nulla per la giovane vittima, gli agenti della polizia locale di Pula e i carabinieri per i rilievi. Il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni.

L'incidente

È finito con la moto contro un'auto. Un 25enne di Ragusa, Marco Guastella, lavoratore stagionale al Forte Village, è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 195 a Pula.

Per cause non accertate la moto Triumph condotta dal 25enne si è scontrata con una Golf guidata da un 27enne. A causa del violento impatto il centauro è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei carabinieri e della polizia locale di Pula. Purtroppo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il 25enne siciliano non c'è stato nulla da fare. La polizia municipale di Pula sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.