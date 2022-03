Incidente mortale, la vittima è Antonio Restivo, 20 anni. FOTO

Favara, Agrigento - Un ventenne, Antonio Restivo, è morto in seguito ad un incidente stradale verificatosi in via Cicero e Di Francisca, nei pressi dello stadio comunale di Favara.

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri della tenenza di Favara, un'autovettura, una Fiat Grande Punto, condotta dal ventenne di Favara, è finita - per cause che ancora non risultano essere affatto chiare - contro un camion che era posteggiato. L'utilitaria si stava spostando lungo via Cicero e Di Francisca verso lo stadio comunale. All'improvviso è finito contro il tir in sosta. Chi era nelle vicinanze, subito ha compreso che l'impatto era stato assai violento e che potevano esserci vittime. E' scattato l'allarme e sul posto - in via Cicero e Di Francisca - si è precipitata un'autoambulanza del 118.

Le condizioni del giovane sono apparse subito drammatiche. In volo - da Caltanissetta - si è levato un elicottero del 118. Non c'è stato nulla da fare però per il ventenne - Antonio Restivo - che ha perso la vita.