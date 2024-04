Incidente mortale, la vittima è il carabiniere Daniele Breganze, 23 anni

Messina - È il giovane carabiniere di 23 anni Daniele Breganze, originario di Palermo, la vittima di un incidente stradale avvenuto ieri lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina.

Daniele Breganze viaggiava da solo al volante della propria autovettura. Per cause in corso di accertamento, il veicolo si è scontrato con un autoarticolato che lo precedeva all’interno della galleria Cipolla, poche centinaia di metri dopo lo svincolo autostradale di Brolo, in un tratto interessato da lavori con parzializzazione della carreggiata. Per il giovane purtroppo l’impatto è stato fatale. Illeso il conducente del mezzo pesante, in comprensibile stato di shock, trasferito solo per gli accertamenti del caso all’ospedale di Sant’Agata Militello. Sul posto la Polizia stradale del distaccamento santagatese, i Vigili del Fuoco, le ambulanze del 118, i mezzi del pronto intervento autostradale e del Cas ed una pattuglia dei Carabinieri di Patti.

Il pm di turno della Procura di Patti, Giovanna Lombardo, dopo l’accertamento medico legale e l’espletamento dei rilievi, in serata ha autorizzato la rimozione della salma e il trasferimento all’ospedale Papardo di Messina per l’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni dalla professoressa Daniela Sapienza. Chiuso il transito autostradale tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone in direzione Palermo.