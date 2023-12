Incidente mortale, la vittima è Pisana Musumeci, 61 anni

Paternò - Si chiamava Pisana Musumeci la donna di Santa Maria di Licodia di 61 anni deceduta nel gravissimo incidente stradale di due giorni fa sulla SS284 a poche centinaia di metri dallo svincolo Ragalna – Belpasso.

In gravi condizioni al Cannizzaro la donna di 19 anni, la nipote della vittima. Non è chiara la dinamica. Da quanto riferito alla polizia municipale dal conducente della BMW X3 contro la quale la Nissan Micra su cui le due donne viaggiavano si è scontrata, l’auto con le due donne che procedeva in direzione Catania avrebbe dapprima centrato il guard-rail laterale, poi è carambolata sulla corsia opposta di marcia centrando la BMW guidata da un adranita di 50 anni infermiere, per poi ritornare sulla corsia di marcia in direzione Catania. Le due donne sarebbero state sbalzate fuori dall’abitacolo. La 61enne sarebbe morta sul colpo nonostante il tentativo di rianimare la donna da parte dell’infermiere di 50 anni.

I rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale di Paternò; le due auto sono state sequestrate. Il conducente della Bmw è stato successivamente condotto all’ospedale di Biancavilla per le cure del caso.