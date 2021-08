Incidente mortale, le lacrime per Roberto Puglisi

Belpasso, Catania - La comunità di Belpasso dà oggi l'ultimo saluto a Roberto Puglisi, morto a 20 anni in un incidente stradale autonomo a Fiumefreddo. Roberto aveva deciso di trascorrere una giornata nella splendida spiaggia di Marina di Cottone. E in quella strada che collega il mare alla cittadina di Fiumefreddo, all’una di notte, ha incontrato la morte.

“Un ragazzo pieno di vita”, lo descrivono in tanti sui social. Un volto gioioso, come è impresso sulle foto del suo profilo facebook diventato il diario dell’addio. “Ti distinguevi per la tua risata e per il modo di comprendere i tuoi amici”. Un ragazzo che non diceva mai di no quando qualcuno tendeva la mano. E faceva del suo meglio per aiutare. I suoi amici, infatti, lo consideravano uno di famiglia. “Oggi non ho perso un amico, ma un fratello”, scrive ancora una giovane.