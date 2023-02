Incidente mortale, morte madre e figlia

Piedimonte Etneo, Catania - Un incidente mortale si è registrato la notte scorsa in contrada San Gerardo, lungo la strada statale 120, nel territorio di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania. Nello scontro, che ha coinvolto due automobili, hanno perso la vita una donna di 40 anni e la figlia ventenne. Secondo le prime informazioni la 40enne è deceduta durante il trasporto in ospedale mentre la giovane ha perso la vita sul colpo.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto i vigili del fuoco di Linguaglossa o e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.