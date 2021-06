Incidente mortale, muore Leopoldo Lucchese, di 22 anni

Palermo - Era uscito da casa e dopo soli 100 metri si è schiantato contro un muretto. Aveva 22 anni Leopoldo Lucchese, morto a causa di un incidente in moto avvenuto domenica sera in via Cruillas. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato a Villa Sofia ma, a causa dei gravi traumi riportati, è deceduto in ambulanza durante la volata verso l’ospedale, dove sono stati registrati momenti di tensione con familiari e amici.

Secondo una prima ricostruzione Lucchese, che si trovava a bordo di una Suzuki Slingshot, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto di cinta. La moto invece avrebbe terminato la sua corsa qualche decina di metri più avanti, dopo aver sbattuto contro alcune macchine in sosta. I residenti descrivono una scena straziante, vista anche dalla nonna del giovane che si è affacciata al balcone dopo aver sentito l’impatto.

Alcuni amici e residenti, scesi in strada dopo l’incidente, hanno provato a contattare più volte il numero unico d’emergenza 112 per segnalare l’accaduto e chiedere l’intervento dei soccorritori. “Abbiamo chiamato più volte - racconta una ragazza - ma hanno risposto dopo diversi minuti e l’ambulanza ci ha messo circa mezzora. Era a terra agonizzante ma ancora respirava”. Da qui probabilmente il caos che si è scatenato al pronto soccorso, bloccato temporaneamente dopo l’arrivo di Lucchese.

Gli agenti dell’Infortunistica hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare se ci fossero altri mezzi coinvolti, ma l’ipotesi per il momento sembra essere stata scartata. Informato dell’accaduto il sostituto procuratore Pierangelo Padova ha disposto l’autopsia nell’Istituto di medicina legale del Policlinico per verificare le condizioni del giovane al momento dell’incidente e chiarire se abbia avuto un malore o altro.