Incidente mortale, muore una donna

Lentini, Siracusa - Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 17 di oggi pomeriggio lungo la strada statale 385, nel territorio di Lentini. Nel sinistro una donna di 76 anni di Militello in Val di Catania è deceduta. Stando a quanto è stato ricostruito finora, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: l’auto – una Land Rover – guidata dal figlio 56enne della vittima sarebbe finita fuori strada per cause che sono ancora in corso di accertamento. Tra le ipotesi anche quella del manto stradale bagnato a causa della pioggia. Il 56enne, per le ferite riportate nell’impatto, è stato ricoverato all’ospedale San Marco di Catania.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso – ambulanze e anche l’elisoccorso – e pure i carabinieri di Augusta e di Lentini. Al momento, nella zona dove è avvenuto l’incidente il traffico è ancora bloccato.