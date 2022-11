Incidente mortale nei pressi dello svincolo autostradale di Milazzo

Milazzo - Scontro mortale all’altezza del casello autostradale di Milazzo. A perdere la vita a causa di incidente autonomo un cinquantenne di Barcellona a bordo di una Lancia Ypsilon proveniente dalla direzione Palermo verso Messina che si è scontrato contro un guardrail. L’uomo è stata sbalzato fuori dal mezzo ed è morto sul colpo. Sul posto la Polstrada di Messina.

Ancora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica. Per chi viaggia da Palermo verso Messina è stata disposta l’uscita obbligatoria temporanea allo svincolo di Milazzo per consentire i rilievi alle autorità.