Incidente mortale nella notte, perde la vita un 26enne

Belpasso, Catania -

Sangue sulle strade in provincia di Catania in questo primo giorno dell’anno. In un incidente autonomo avvenuto in via Valcorrente nella frazione Piano Tavola di Belpasso, ha perso la vita un giovane di 26 anni, che era alla guida di una Peugeot 107, mentre un 25enne, passeggero dell’auto, è rimasto ferito. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla dal mezzo. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente su cui stanno indagando i Carabinieri della Stazione di Belpasso. Non ci sarebbero molti dubbi sul fatto che sia trattato di un impatto autonomo: l’auto sarebbe finita contro il guardrail della strada che i due giovani, entrambi di Belpasso, stavano percorrendo.