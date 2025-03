Incidente mortale, Peppe Giurdanella stava andando alla partita del Modica

Modica - "Un grande lavoratore, uno che lavorava 18 ore al giorno". Viene descritto così da un amico Peppe Giurdanella, morto ieri a 36 anni in un incidente in contrada Bussello. Peppe aveva affrontato una grande prova della vita, aveva assistito la mamma nella malattia, una donna conosciuta a Modica perchè lavorava in ospedale. Ieri la tragedia ha colpito lui. Peppe lascia la moglie Alessandra e le figlie di 8 e 5 anni.

“Siamo rimasti increduli, attoniti, quando dopo la partita a Palazzolo abbiamo appreso la scomparsa di Giuseppe Giurdanella, grande tifoso rossoblù, che ha perso tragicamente la vita mentre stava raggiungendo Palazzolo per tifare il nostro Modica. La tua passione, il tuo amore per questi colori e la tua voglia di seguirci ovunque resteranno per sempre nei nostri cuori. Da oggi il Modica giocherà con un tifoso in meno sugli spalti, ma con un angelo in più a tifare da lassù. A tutta la famiglia di Giuseppe, alla moglie, ai suoi due bambini e ai suoi cari, va il nostro più sincero messaggio di cordoglio. Riposa in pace, Peppe. Modica calcio 1932″.

Con questo messaggio la società rossoblu ha salutato Giuseppe Giurdanella, il modicano di 36 anni che ieri ha perso la vita in un incidente stradale. Giurdanella lascia la moglie, due figlie di 5 e 8 anni oltre a tanti familiari e amici. Giurdanella da anni lavorava come autista per un’impresa modicana che si occupa delle consegne per una grande azienda del polo avicolo. Appassionato tifoso del Modica ieri si era messo in auto proprio per raggiungere e seguire la sua squadra del cuore.

Fra i tanti messaggi, anche quello dello Juventus Club di Modica. Giurdanella, infatti, era anche un grande tifoso della Juve: “Lo Jfc di Modica si associa al dolore della famiglia Giurdanella per la gravissima e prematura scomparsa dell’amico Peppe, giovane ragazzo di grande fede bianconera. Siamo ancora tutti sconvolti per la tragedia accaduta nel primo pomeriggio di oggi che ha strappato Peppe alla sua famiglia, ai suoi affetti e al popolo bianconero. Mancherà a tutti il suo sorriso, la sua gentilezza, i suoi commenti sportivi. Ciao Peppe proteggi la tua famiglia da lassù e aiutala a superare la tua tragica scomparsa”.