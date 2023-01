Incidente mortale, perde la vita Maria Carmela Di Bennardo

Piazza Armerina - E’ Maria Carmela Di Bennardo di 45 anni, maestra di Acate originaria di Comiso, la vittima del terribile incidente avvenuto stamattina sulla Gela-Catania all’altezza dello svincolo per Piazza Armerina. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 10, tra un mezzo pesante ed un’auto, una Peugeot 3008, a bordo della quale viaggiava anche l'insegnante. Lo scontro tra i due mezzi è stato violentissimo. Sul posto sono intervenute tre ambulanza del 118 arrivate da Gela, Niscemi e Piazza Armerina, i Vigili del fuoco di Gela e due elicotteri del 118.

I feriti più gravi tra cui la maestra di Acate sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale Trauma Center di Catania. La maestra è deceduta in ospedale per le gravi lesioni riportate nell’impatto. La strada statale è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per i soccorsi e per la rimozione dei mezzi.