Incidente mortale, perde la vita un motociclista su una Vespa

Palagonia - Incidente mortale lungo la strada statale 385 Catania-Caltagirone, all'incrocio "Santuzza" di Palagonia, in direzione di Scordia, dove si sono registrati rallentamenti alla viabilità extraurbana e alle porte del centro abitato. Lo ha reso noto in un comunicato l’Anas. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto una Vespa Piaggio.

Nell’impatto con un cordolo di delimitazione della carreggiata e un palo, il conducente, un 46enne palagonese, ha perso la vita. L'incidente sarebbe stato giudicato "autonomo" e sul posto non sarebbero stati rilevati impatti con altri veicoli.

Il personale dell'Anas si è recato sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione, in un'area che è tuttora interessata dall'esecuzione dei lavori di realizzazione di rotatorie, segnaletiche orizzontali e verticali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica del sinistro.