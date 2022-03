Incidente mortale Ragusa-Catania, vittime Rosa Nobile e Giovanni Azzara

Chiaramonte Gulfi - Si è aggravato il bilancio dell'incidente che si è verificato oggi in contrada Coffa, a Chiaramonte Gulfi. E' morto infatti, senza aver ripreso conoscenza, all’ospedale Cannizzaro di Catania, Giovanni Azzara, marito di Rosa Nobile, la donna rimasta vittima nel pomeriggio nello scontro che si è verificato sulla strada statale 514. Entrambi erano a bordo di una Dacia alla cui guida ci sarebbe stata la moglie. Ancora non sono chiare le cause dell’incidente.

Giovanni Azzara era un dirigente in pensione della Mondiale Granit, azienda per la lavorazione del marmo. Marito e moglie erano residenti a Ragusa.