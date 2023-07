Incidente mortale, sale a 3 il numero vittime. Muore Eleonora Modica

Caltanissetta - Si è aggravato il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla strada statale 626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso. Oltre alle due vittime, è morta anche la giovane che era stata trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia. Si tratta della 31enne Eleonora Modica che era già andata in arresto cardiaco quando era arrivata in Pronto soccorso ma i medici erano riusciti a rianimarla. Poi, nonostante le condizioni disperate, hanno tentato di operarla ma la giovane è morta durante l’intervento chirurgico.

La ragazza viaggiava insieme a un altro giovane di 28 anni, Giovanni Fossile, deceduto sul colpo. Lo schianto è avvenuto con un’altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Un’altra auto, con a bordo due 40enne è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve.