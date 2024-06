Incidente mortale sulla Messina Catania, muore un uomo di 46 anni

Acireale - Un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa notte sull'autostrada A18 Messina-Catania. Lo scontro, che ha coinvolto due veicoli, è avvenuto intorno alle 2:30 al km 69.200, sulla corsia di decelerazione dello svincolo di Acireale. La vittima è il conducente della Skoda Octavia, Salvatore Papa, residente ad Acireale. L'altro veicolo coinvolto è una Hyundai Kona.

I soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente sul posto, ma per il conducente della Skoda non c'è stato nulla da fare. Il 46enne lascia la moglie e due figli. Lo svincolo autostradale è rimasto chiuso al traffico per circa cinque ore, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte della polizia stradale di Giardini Naxos. I vigili del fuoco di Acireale e il personale del Cas hanno collaborato alle operazioni. Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.