Incidente mortale sulla Modica-Marina di Modica, muore 27enne

Modica - Un giovane di 27 enne di Frigintini è morto in un incidente stradale lungo la Modica-Marina di Modica. Il ragazzo, molto conosciuto in provincia di Ragusa e anche oltre, era a bordo di una Mercedes Classe A nuovo modello che si è scontrata contro un camion autobotte. Il giovane lavorava in un locale.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri. Il sinistro in contrada Nacalino, alle porte di Marina di Modica, lungo la vecchia provinciale. La tragedia stamani alle 5. Forse un colpo di sonno ha indotto il conducente della vettura a invadere la corsia opposta dove viaggiava l'autobotte. I vigili del fuoco hanno estratto con difficoltà il corpo del ragazzo dalle lamiere dell'auto, trasferendolo al Maggiore di Modica grazie a un'ambulanza del 118. Ma i soccorsi sono stati vani. Il 27enne era già spirato a causa delle gravi ferite riportate nello scontro.