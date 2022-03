Incidente mortale sulla Ragusa-Catania, un morto e un ferito elisoccorso

Chiaramonte Gulfi - Alle 15:30 di oggi, lungo la superstrada Ragusa-Catania, al Km 12+300, in prossimità del distributore Lukoil, si è verificato uno scontro fra una Dacia Sandero ed un Volkswagen Tiguan.

In seguito all'incidente il conducente della Dacia è morto, mentre il passeggero è affidato alle cure del personale del 118, che ha richiesto in sito l’intervento dell’elisoccorso.

I Vigili del fuoco ha collaborato con il personale del 118 mentre si provvedeva a mettere in sicurezza l’area considerato peraltro che la Dacia ha un impianto a Gpl.

Le indagini sono dei Carabinieri del Comando provinciale di Ragusa.