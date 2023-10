Incidente, morti un 40enne e una neonata, feriti mamma, papà e figlio 4anni

Chieti - Due morti - un ristoratore abruzzese di 43 anni e una neonata - mentre la mamma, il papà e il figlio di 4 anni sono rimasti feriti e sono ricoverati in ospedale. Questo il bilancio del terribile incidente stradale che si è verificato tra due auto - una Mercedes classe A e un'Audi Q2 - oggi intorno alle 13, sulla strada statale 650 "Trignina" in territorio di San Salvo al km 72.600, in provincia di Chieti. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in modo frontale. Nella Mercedes viaggiava da solo Alessio Amicone, ristoratore di 43 anni di Schiavi D'Abruzzo, morto sul colpo dopo il tragico schianto con l'Audi dove a bordo c'erano padre, madre e i loro figli, un bambino di 4 anni e una neonata Amalia M. di 10 mesi di Fresagrandinaria, piccolo comune in provincia di Chieti. Per la piccola non c'è stato nulla da fare, è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate, la mamma di 36 anni è ricoverata all'ospedale di Vasto, il figlio di 4 anni, che era con lei a Vasto, si è aggravato ed è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza nella struttura ospedaliera di Pescara, dove era già stato portato il padre, 40 anni, operaio e dj per passione, anche lui rimasto ferito.

Sui due mezzi viaggiavano un totale di cinque persone, in 4 sono invece rimasti incastrati tra le lamiere e purtroppo la neonata e il 40enne non ce l'hanno fatta. Sul posto sono immediatamente giunti il personale sanitario del 118 con due ambulanze, l'elisoccorso, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. L'uomo deceduto, residente nel paesino di Schiavi d'Abruzzo, è molto conosciuto per la sua attività di ristoratore.