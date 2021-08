Incidente, muore 33enne Claudio Di Rosa, ferita moglie. Sposati da un mese

Trapani - Tragedia sulla strada nel Trapanese: Claudio Di Rosa 33 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale lungo la Statale 115 all’altezza di Palma, frazione di Misiliscemi. Il 33enne è morto sul colpo, la moglie Caterina è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Sant’Antonio dov’è arrivata in codice rosso per un politrauma. Si erano sposati da circa un mese e mezzo.

Claudio e la moglie, lui originario di Paceco, lei di Buseto Palizzolo, viaggiavano in sella ad una moto una "Swm 125", quando si sono scontrati contro una Skoda guidata da un 77enne. Chi ha assistito all’incidente ha subito allertato il 118 e le forze dell’ordine, sul posto anche i vigili del fuoco.

I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani di Trapani, spetterà a loro determinare la dinamica esatta del sinistro. Sembra da un primo esame esterno effettuato dal medico legale che il giovane sia deceduto sul colpo.