Incidente, muore dopo 7 giorni di agonia Domenico Pirrone

Messina - Non ce l'ha fatta Domenico Pirrone, il giovane che lo scorso 27 giugno era stato coinvolto in un incidente autonomo a San Filippo del Mela. Erano le 13, quando sul corso Garibaldi della frazione Olivarella, il ragazzo di 27 anni, di Pace del Mela, ha perso il controllo del suo scooter. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Nonostante indossasse il casco, il giovane aveva riportato fratture multiple e si trovava in Rianimazione al Policlinico di Messina. Purtroppo dopo giorni di speranza e di preghiera, il cuore di Domenico ha smesso di battere. Dolore e incredulità in chi lo conosceva. I funerali si terranno domani, mercoledì 5, alle 17 nella chiesa Maria Santissima della Visitazione a Pace del Mela.