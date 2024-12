Incidente, muore ragazzo di 24 anni: 3 gravissimi. Conducente non aveva mai preso la patente

Velletri - Tre feriti gravi e un ragazzo 24enne morto. E' il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in nottata su via 5 Archi, la strada rurale che conduce da Velletri verso Nettuno tra le campagne a cavallo tra le province di Roma e Latina . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento veliterno squadra 27A che hanno dovuto estrarre alcuni dei feriti incastrati nell'abitacolo della Fiat 500 L su cui viaggiavano.

Il giovane morto, Diego Pezzimenti, che abitava poco distante dal luogo dell'incidente, è stato sbalzato fuori dall'auto ed è stato trovato dai soccorritori ad alcuni metri dalla macchina, come hanno dichiarato alcuni residenti della zona scesi in strada dopo il tremendo rumore del ribaltamento della macchina che ha centrato alcuni muri di recinzione prima di cappottarsi più volte sulla carreggiata di traverso.

Sono intervenute molte ambulanze del 118 da Cisterna di Latina, Aprilia e dai Castelli Romani, i feriti, tra cui il conducente sono stati trasportati in vari ospedali, tra Tor Vergata a Roma, Latina e Velletri, i rilievi dell'incidente sono stati fatti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagni. La strada è stata chiusa dalle 3 di questa notte. Nella zona ieri notte hanno dichiarato molti automobilisti in transito c'era una intensa e bassa nebbia che limitava la visibilità.

Indagato il conducente dell'auto, Davide Hailovic di 21 anni. A quanto risulta non avrebbe mai conseguito l'esame della patente. Sono stati disposti gli esami dell'alcol e drug testi in ospedale. I feriti sono tutti ragazzi tra i 22 e i 24 anni residenti a Velletri, che tornavano a casa dopo una nottata in un locale notturno dove avevano passato la serata.