Incidente nel Modenese, morto dopo 5 giorni di agonia 39enne siciliano

Modena - Incidente nel Modenese, dopo 5 giorni di agonia in ospedale morto a 39 anni Gandolfo Lentini, originario di Petralia Sottana che viveva a Sestola.

Lentini lo scorso 25 maggio, era rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava alla guida della sua Fiat Punto. L’auto si è scontrata contro un camion sulla strada “Nuova Estense” ed è finita fuori strada.

Rimasto ferito, Lentini era stato trasportato all’ospedale di Baggiovara. Dopo cinque giorni il suo cuore ieri ha cessato di battere. La salma di Lentini sarà portata nei prossimi giorni a Petralia per i funerali. Il 39enne era molto conosciuto nel centro delle Madonie anche per la sua militanza calcistica nel Fanano.

Gandolfo Lentini abitava a Sestola, per tre anni aveva lavorato in un ristorante poi aveva cambiato mestiere e aveva trovato lavoro alla Vaccari-Bosi di Riolunato, una ditta che fa telai e pezzi per le auto sportive, tra le quali anche la Ferrari. Era fidanzato con una ragazza di Scandiano. Diversi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti del giovane madonita sui social.