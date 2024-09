Incidente nella solita via Bari a Donnalucata

Scicli - Incidente stradale nella serata di oggi domenica a Donnalucata all'incrocio tra la via Sanremo, la via Bari e la via Carrara.

Una Lancia Y si è scontrata con uno scooter. Sul posto in soccorso il 118 e la Polizia municipale. Lo scooterista sarebbe ferito in maniera non grave. La via Bari è stata già teatro di un altro brutto incidente la sera del 13 agosto scorso.

