Incidente, scontro a Ragusa, diciottenne in prognosi riservata

Ragusa - Un diciottenne è stato trasportato la notte scorsa in elisoccorso da Ragusa a Messina in prognosi riservata. Intorno alle 22 lo schianto che ha svegliato un intero quartiere di Ragusa. L'incidente e' avvenuto in viale dei Platani, nel tratto tra via Mongibello e via Archimede, all'altezza di via Paisiello.

Il diciottenne era a bordo di una moto e un altro giovane, di 22 anni, a bordo di una Twingo. In base ai primi rilievi effettuati dalla polizia municipale di Ragusa, alla base dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte del giovane in automobile.