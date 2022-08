Incidente, scooter rovina a terra lungo la SS114 a Maganuco

Modica - Incidente autonomo a Maganuco intorno alle 11 di oggi domenica, lungo la starda statale 114. Il sinistro lungo l'arteria che collega Modica alle frazioni marinare di Marina di Modica e Maganuco appunto. Diversi automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi in attesa dell'ambulanza. Notizia in aggiornamento.